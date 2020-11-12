شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يغلق مرتفعاً مع تمديد الحظر على الإعلانات السياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل تمديد الشركة الأمريكية للحظر المفروض على الحملات الإعلانية السياسية لشهر إضافي.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية "فيسبوك" لمواجهة انتشار المحتوى المضلل أو الأخبار الزائفة على منصاتها الاجتماعية لاسيما في أوقات الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.



وتم تمديد هذا الحظر لمدة شهر في ظل عدم حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد حيث شكك الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" في نزاهة الانتخابات وأكد حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق.

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واتهمت "فيسبوك" و"تويتر" عام 2016 –أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية – بالتسبب في تغير نتائج الانتخابات عبر حملات إعلانية سياسية أثرت في العملية الانتخابية.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية بدء التحقيقات في حدوث مخالفات خلال الانتخابات بولايات متعددة، كما تم إعادة الفرز في "جورجيا" و"ألاسكا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 1.5% وأغلق الجلسة عند 276.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 278.4 دولار وأقل سعر عند 272.4 دولار.