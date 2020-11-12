شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق على استقرار سلبي بعد جلستين من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجع الداو جونز على نحو طفيف بعد جلستين من المكاسب في حين ارتفع "ناسداك" و"إس أند بي 500".



يأتي ذك في ظل عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لا سيما بعد تشكيك ومطالبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بإعادة فرز الأصوات ورفض الاعتراف بالهزيمة.



وأعلنت وزارة العدل الأمريكية بدء التحقيقات في حدوث مخالفات خلال الانتخابات بولايات متعددة، كما تم إعادة الفرز في "جورجيا" و"ألاسكا".



ويسود التفاؤل الأسواق العالمية مع اقتراب طرح عدة لقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا وإنهاء الأزمة التي أصابت الاقتصاد العالمي بالركود.

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وفي سوق النفط، صعدت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.45 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.06 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% أو ما يعادل 19 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 43.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.3 دولار وأقل سعر عند 43.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 29397 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29593 نقطة وأقل مستوى عند 29281 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 232 نقطة) إلى 11786 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11793 نقطة وأقل مستوى عند 11639 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3572 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3581 نقطة وأقل مستوى عند 3557 نقطة.