شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 43.05 ويرتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء بعض التصحيح اللحظي الهابط واختبار محتمل لمناطق دعم مهمة تبدأ عند 41.30، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق هذا الدعم مطلوب لاستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد وضمان عدم التعرض لمزيد من الضغط السلبي خلال الفترة القادمة.

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