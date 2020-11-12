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شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تنهي التعاملات على انخفاض بفعل قوة الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب احوال الطقس في امريكا الجنوبية لا سيما البرازيل والأرجنتين.
وكانت السلع الزراعية قد تلقت دعما هذا الأسبوع من التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك إيجابيا على الطلب، وذلك في أعقاب الإعلان عن لقاح تزيد فاعليته عن 90% للوقاية من فيروس كورونا من شركتي "فايزر" و"بيونتك".
وأفاد محللون بأن المستثمرين في السلع الزراعية يتابعون عن كثب تطورات الطقس في مناطق جنوبي البرازيل وشمالي الأرجنتين.
وأكد تجار ومحللون بأن هناك توقعات بتراجع المساحات المزروعة من الحبوب في امريكا الجنوبية بسبب جفاف الطقس.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 5.98 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 6.13 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.95 دولار.
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