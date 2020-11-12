شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لتتخلى عن جزء من مكاسب الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليتخلى المعدن النفيس عن جزء من المكاسب التي سجلها في جلسة أمس الثلاثاء.



ووقعت المعادن النفيسة تحت وطأة الضغوط هذا الأسبوع في ظل الأنباء الإيجابية بشأن اللقاحات المضاد لفيروس كورونا الأمر الذي يدعم بدوره الاقتصاد العالمي.

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وجاء ذلك بعد إعلان شركة "فايزر" أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية يوفر حماية من فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل عشرين سنتاً وأغلق المعدن النفيس عند 24.267 دولار للأوقية عقب مكاسب أمس بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.510 دولار وأقل سعر عند 23.810 دولار.