شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتراجع قليلاً وسط عزوف عن الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة والتي من بينها المعادن النفيسة والعملة اليابانية.



يأتي ذلك رغم تجدد عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بعد مطالبات وتقدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بطعون ضد مخالفات مزعومة وأنشطة تزوير – على حد قوله.



وأعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم السماح ببدء تحقيقات موسعة بشأن ما إذا كان هناك عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية من عدمه.

Advertisements



وأكد "ترامب" على ثقته بالفوز في الانتخابات رغم استطلاعات رأي تؤيد فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن".



وكانت الأسواق العالمية قد تلقت دعما هذا الأسبوع بعد إعلان شركة "فايزر" أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية يوفر حماية من فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.4، وسجل أعلى سعر عند 105.6 في حين سجل أقل سعر عند 105.01.