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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض في ظل ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى متابعة أبرز التطورات حيال الانتخابات الأمريكية.
هذا، وكانت ولايتا "جورجيا" و"ألاسكا" قد أعلنتا تقدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" في السباق الانتخابي بعد قرار بإعادة فرز الأصوات بشكل يدوي.
ياتي ذلك بعد مطالبات من الرئيس "ترامب" بإعادة الفرز وتقدمه بطعون قانونية مشككا في نزاهة الانتخابات وأن هناك بعض الولايات شهدت عمليات تزوير.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 14.80 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1861.60 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1882.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1853.9 دولار.
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