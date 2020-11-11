الاقتصاد

الدولار يرتفع كملاذ آمن مع متابعة إعادة فرز الأصوات في بعض الولايات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء حيث أقبل المستثمرون على العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل أنباء عن إعادة فرز الأصوات الانتخابية في بعض الولايات.


وأعلنت "جورجيا" و"ألاسكا" تقدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" في السباق الانتخابي بعد قرار بإعادة فرز الأصوات يدويا.


ياتي ذلك بعد مطالبات من الرئيس "ترامب" بإعادة الفرز وتقدمه بطعون قانونية مشككا في نزاهة الانتخابات وأن هناك بعض الولايات شهدت عمليات تزوير.

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وطالب "ترامب" بإعادة فرز الأصوات وأكد حدوث تزوير خاصة في ولاية بنسلفانيا الحاسمة التي فاز بها منافسه الديمقراطي "جو بايدن".


وتلقت الأسواق دعما هذا الأسبوع بعد إعلان شركة "فايزر" أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية يوفر حماية من فيروس بنسبة تتجاوز 90%.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.

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