شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه و"برنت" أعلى 44 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسط ترقب للبيانات الرسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي ثلاثة ملايين برميل.



وتم تأجيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة إلى غد الخميس بسبب عطلة عيد المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

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ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 42.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.06 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.9% إلى 44.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.3 دولار وأقل سعر عند 43.6 دولار.