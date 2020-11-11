شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج اليورو مقابل الدولار من مستوى 1.1720، ويظهر محاولات تعافي الآن، بانتظار الارتقاء فوق 1.1795 مجدداً لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد ومن ثم التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.1955 ثم 1.2011، مع الإشارة إلى أن كسر 1.1720 سيسبب تحول مهم في الاتجاه نحو الانخفاض.

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