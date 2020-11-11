2986 عاملا سعوديا يدخلون القطاع الصناعي في أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر أكتوبر الماضي بـ 2986 عاملا، مقابل انخفاض في عدد العاملين الوافدين بنحو 1594 عاملا خلال الشهر نفسه، وذلك بحسب التقرير الشهري لأهم المؤشرات الصناعية، والذي أصدرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس. وأظهرت بيانات التقرير أن عدد تراخيص المصانع الجديدة بالسعودية خلال شهر أكتوبر 2020 ، بلغ 124 مصنعا، بحجم بالسعودية خلال شهر أكتوبر 2020 ، بلغ 124 مصنعا، بحجم استثمارات تجاوز 1.56 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية أكتوبر بلغ 9563 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9445 منشأة في سبتمبر الماضي. أهم المؤشرات الصناعية لشهر أكتوبر 2020: إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء: أكتوبر 2019 -8691 منشأة سبتمبر 2020 - 9445منشأة أكتوبر 2020 - 9563 منشأة العاملون في القطاع الزيادة في إجمالي العاملين 1392 عاملا الزيادة في عدد العاملين السعوديين 2986 عاملا النقص في عدد العاملين الوافدين 1594 عاملا تراخيص المصانع الجديدة: 124ترخيصا Advertisements 31 مصنعا بدأ الإنتاج الفعلي بها خلال أكتوبر 1.56 مليار حجم الاستثمار بالمصانع الجديدة 4976 عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة تراخيص المصانع الجديدة: 124 ترخيصا

31 مصنعا بدأ الإنتاج الفعلي بها خلال أكتوبر

1.56 مليار حجم الاستثمار بالمصانع الجديدة

4976 عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة المنشآت الصناعية حسب نوع النشاط: 1055المنتجات الغذائية 1253منتجات المطاط 1418أنشطة أخرى 1156منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات 1926منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 354 الورق ومنتجاته 322المعدات الكهربائية 318الآلات والمعدات غير المصنفة 470الفلزات 941المواد الكيميائية 350الأثاث

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