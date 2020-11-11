الاقتصاد

2986 عاملا سعوديا يدخلون القطاع الصناعي في أكتوبر

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- بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر أكتوبر الماضي بـ 2986 عاملا، مقابل انخفاض في عدد العاملين الوافدين بنحو 1594 عاملا خلال الشهر نفسه، وذلك بحسب التقرير الشهري لأهم المؤشرات الصناعية، والذي أصدرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس.

وأظهرت بيانات التقرير أن عدد تراخيص المصانع الجديدة

بالسعودية خلال شهر أكتوبر 2020 ، بلغ 124 مصنعا، بحجم

استثمارات تجاوز 1.56 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية أكتوبر بلغ 9563 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9445 منشأة في سبتمبر الماضي.

أهم المؤشرات الصناعية لشهر أكتوبر 2020:

إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء:

أكتوبر 2019 -8691 منشأة

سبتمبر 2020 - 9445منشأة

أكتوبر 2020 - 9563 منشأة

العاملون في القطاع

الزيادة في إجمالي العاملين 1392 عاملا

الزيادة في عدد العاملين السعوديين 2986 عاملا

النقص في عدد العاملين الوافدين 1594 عاملا

تراخيص المصانع الجديدة:

124ترخيصا

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31 مصنعا بدأ الإنتاج الفعلي بها خلال أكتوبر

1.56 مليار حجم الاستثمار بالمصانع الجديدة

4976 عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة

تراخيص المصانع الجديدة:

  • 124 ترخيصا
  • 31 مصنعا بدأ الإنتاج الفعلي بها خلال أكتوبر
  • 1.56 مليار حجم الاستثمار بالمصانع الجديدة
  • 4976 عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة
المنشآت الصناعية حسب نوع النشاط:

1055المنتجات الغذائية

1253منتجات المطاط

1418أنشطة أخرى

1156منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات

1926منتجات المعادن اللافلزية الأخرى

354 الورق ومنتجاته

322المعدات الكهربائية

318الآلات والمعدات غير المصنفة

470الفلزات

941المواد الكيميائية

350الأثاث

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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