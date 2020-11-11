2986 عاملا سعوديا يدخلون القطاع الصناعي في أكتوبر

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وأظهرت بيانات التقرير أن عدد تراخيص المصانع الجديدةبالسعودية خلال شهر أكتوبر 2020 ، بلغ 124 مصنعا، بحجم
استثمارات تجاوز 1.56 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية أكتوبر بلغ 9563 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9445 منشأة في سبتمبر الماضي.
أهم المؤشرات الصناعية لشهر أكتوبر 2020:
إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء:
أكتوبر 2019 -8691 منشأة
سبتمبر 2020 - 9445منشأة
أكتوبر 2020 - 9563 منشأة
العاملون في القطاع
الزيادة في إجمالي العاملين 1392 عاملا
الزيادة في عدد العاملين السعوديين 2986 عاملا
النقص في عدد العاملين الوافدين 1594 عاملا
تراخيص المصانع الجديدة:
124ترخيصا
31 مصنعا بدأ الإنتاج الفعلي بها خلال أكتوبر
1.56 مليار حجم الاستثمار بالمصانع الجديدة
4976 عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة
تراخيص المصانع الجديدة:
- 124 ترخيصا
- 31 مصنعا بدأ الإنتاج الفعلي بها خلال أكتوبر
- 1.56 مليار حجم الاستثمار بالمصانع الجديدة
- 4976 عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة
1055المنتجات الغذائية
1253منتجات المطاط
1418أنشطة أخرى
1156منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات
1926منتجات المعادن اللافلزية الأخرى
354 الورق ومنتجاته
322المعدات الكهربائية
318الآلات والمعدات غير المصنفة
470الفلزات
941المواد الكيميائية
350الأثاث
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