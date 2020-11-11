شكرا لقرائتكم خبر 1.36 مليار خسائر المملكة القابضة في 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة المملكة القابضة خسائر بمقدار 192.7 مليون ريال في الربع الثالث مقابل ربحية 87 مليون ريال خلال الربع المماثل 2019 . وعلى صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، سجلت المملكة القابضة خسائر قدرها 1.36 مليار ريال مقارنة بأرباح 401.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة 2019 . وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حصة وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وكذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى. كما أرجعت تسجيل الخسائر خلال الأشهر التسعة إلى انخفاض حصة Advertisements الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وأيضا انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع الخسائر الأخرى، وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وأيضا انخفاض الأعباء المالية، وكذلك ارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض مصروف ضريبة الدخل، وأيضا انخفاض خسائر أصول مالية بالإضافة إلى ارتفاع مكاسب من بعض الاستثمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1.36 مليار خسائر المملكة القابضة في 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.