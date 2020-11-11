غرفة مكة تدعم كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري باتفاقية مع وادي جدة

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جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية بين غرفة مكة المكرمة وشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بهدف دعم الكوادر الوطنية، وتطوير الذات، والابتكار والإبداع، فضلا عن توقيع عقد تتولى بموجبه وادي جدة تشغيل الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بغرفة مكة المكرمة خلال العام المقبل.ووقع الاتفاقية أمين عام الغرفة المهندس عصمت معتوق، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال كعكي إن المبادرة تتمحور حول تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين، وتقديم استشارات مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، وتقديم باقة من البرامج التدريبية، وإقامة مسابقة الموظف المثالي شهريا لمدة عام .
وأوضح معتوق أن الاتفاقية ستدعم مجال قطاع الأعمال والمجتمع المكي من خلال المسؤولية الاجتماعية بتوفير حزم مختلفة من البرامج التدريبية التي تقدمها شركة وادي جدة وتستهدف الشباب والفتيات بحسب احتياجات السوق.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور توفيق الخيال أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات، منها مبادرة - رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري - بالتعاون مع عدد من الغرف التجارية الصناعية باعتبارها الشريك الفعال والمظلة الراعية لتعزيز دور القطاع الخاص اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح أن الاتفاقية مع غرفة مكة المكرمة هي فاتحة الاتفاقيات مع الغرف التجارية والتي تأتي تأكيدا على أهمية الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية، وضمن توجهات الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.
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