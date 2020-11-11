شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع عقب بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في اعقاب صدور قرار وبيان البنك المركزي.



وأعلن رئيس البنك المركزي النيوزلندي "أدريان أور" أن برنامج الإقراض والتمويل لمنح البنوك أموالا رخيصة التكلفة بناء على سعر الفائدة المقدر بنسبة 0.25% سوف يبدأ العمل به الشهر المقبل.



ويرى البنك المركزي النيوزلندي أن حجم هذا البرنامج ربما يصل إلى 28 مليار دولار عند إطلاقه.

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وكان البنك المركزي قد قرر اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دن تغيير في إطار سياسته النقدية للإقراض الرخيص من أجل دعم النمو الاقتصادي في مواجهة أزمة فيروس كورونا.



كما أبقى البنك النيوزلندي على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 100 مليار دولار دون تغيير، وهو برنامج للتيسير الكمي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6872، وسجل أعلى سعر عند 0.6905 في حين سجل أقل سعر عند 0.6810.