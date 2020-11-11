شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة النقل تقوم بتنظيف أكثر من 50 ألف عبارة وجسر ونفق خلال عام ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:08 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض قامت وزارة النقل بتنظيف أكثر من 45 ألف عبارة لمجرى السيول، بالاضافة إلى تنظيف أكثر من 5 آلاف جسر، و283 نفق خلال عام 2020م، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق التابعة لها، حيث تقوم الوزارة بهذه العملية ضمن أعمال الصيانة الدورية

وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م

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