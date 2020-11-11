5 شركات تجتاز شروط مشروع برنامج توطين مهن أخصائي تسويق

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وأفادت الوزارة في بيان لها بأن الشركات المجتازة هي: شركة علم لأمن المعلومات، مجموعة الموارد للتجارة، شركة ماكسيموس الخليج، الشركة الدولية للموارد البشرية STO، ومعهد طيبة العالي للتدريب.وذكرت أن الشركة التي استبعدت هي الشركة الوطنية الأولى للتوظيف، مبينة أنه سيتم تزويدها بأسباب الاستبعاد عن طريق البريد الالكتروني.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 30 أكتوبر الماضي، دعوة عامة لتأهيل المتنافسين لمشروع برنامج توطين مهن أخصائي تسويق. وتستهدف الوزارة من القرار توظيف واستقرار 20 ألف مواطن ومواطنة حتى نهاية 2021 في منشآت مهن أخصائي تسويق.
وقالت الوزارة حينها إنها ترغب في التعاقد مع إحدى الجهات الرائدة والمتخصصة في إدارة وتشغيل برنامج توطين مهن أخصائي تسويق في المنشآت التي تتوفر بها هذه المهن.
وأضافت أنه ستحتسب عملية التوطين ناجحة إذا حققت اشتراطات، من بينها أن يتم تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية ويتجاوز فترة التجربة النظامية، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال، وتكون المهنة ضمن مجموعة المهن ذات العلاقة المباشرة بالقطاع وستحدد لاحقا.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى مراجعة منهجية الموارد البشرية وتطوير الخطة التنفيذية التشغيلية للمشروع والتصورات المقترحة للتنفيذ، إضافة إلى تحقيق منظومة التحفيز لشركات القطاع الخاص والشباب الباحث عن عمل وتطويرها.
وذكرت أنه سيتم حصر الشركات الكبرى والشركات الأكثر نموا، التي تنطبق عليها شروط الاشتراك في برنامج التوظيف في مهن أخصائي تسويق، وتوقيع اتفاقيات معها لعرض فرص عمل للباحثين عن عمل من السعوديين، بالتنسيق مع الوكالة لتوقيع اتفاقية المشاركة في البرنامج.
شركة استبعدت: الوطنية الأولى للتوظيف
- علم لأمن المعلومات
- مجموعة الموارد للتجارة
- ماكسيموس الخليج
- الدولية للموارد البشرية
- معهد طيبة العالي للتدريب
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