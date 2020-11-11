منصة خاصة بتأهيل مستثمري القطاع الخاص لاستيراد الشعير

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وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المؤسسة العامة للحبوب ستطلق منصة الكترونية خاصة بتأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد الشعير، لضمان انتقال مهمة استيراده وبيعه دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية والاهتمام البالغين اللذين يحظى بهما المزارعون ومربو الماشية في المملكة، انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتنميته واستدامته، لكونه ركيزة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.
وذكر الفضلي أن الموافقة على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص يأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه، لما يتمتع به من إمكانات وقدرات على تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد، وفق معايير الجودة المناسبة، والحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق، وتحقيق المنافسة السعرية العادلة، وهو ما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام.
دعم صغار مربي الماشية
30 مليون ريال شهريا دعم إضافي
360 مليون ريال إجمالي الدعم الإضافي سنويا
1.56 مليار ريال إجمالي الأساسي والإضافي سنويا
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