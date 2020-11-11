شكرا لقرائتكم خبر منصة خاصة بتأهيل مستثمري القطاع الخاص لاستيراد الشعير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء أمس الأول على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، كما صدرت الموافقة الكريمة على دعم إضافي بقيمة 360 مليون ريال سنويا لصغار مربي الماشية بواقع 30 مليون ريال شهريا، ليصل إجمالي قيمة الدعم السنوي لصغار مربي الماشية إلى 1.56 مليار ريال سنويا، إضافة إلى دعم قطاع أبحاث الثروة الحيوانية بقيمة 40 مليون ريال.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المؤسسة العامة للحبوب ستطلق منصة الكترونية خاصة بتأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد الشعير، لضمان انتقال مهمة استيراده وبيعه دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، على الرعاية والاهتمام البالغين اللذين يحظى بهما المزارعون ومربو الماشية في المملكة، انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتنميته واستدامته، لكونه ركيزة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

وذكر الفضلي أن الموافقة على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص يأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه، لما يتمتع به من إمكانات وقدرات على تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد، وفق معايير الجودة المناسبة، والحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق، وتحقيق المنافسة السعرية العادلة، وهو ما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام.

دعم صغار مربي الماشية

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30 مليون ريال شهريا دعم إضافي

360 مليون ريال إجمالي الدعم الإضافي سنويا

1.56 مليار ريال إجمالي الأساسي والإضافي سنويا