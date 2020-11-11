شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الاربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي الأحمر لا يزال قرب أعلى مستوى في 29 شهراً.



وتلقى النحاس دعما هذا الأسبوع بعد تداول شركة "فايزر" أنباء عن أن لقاجها الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية يوفر حماية من فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.



وتواصلت الأخبار الإيجابية بإعلان الحكومة الروسية أن لقاحها "سبوتنيك 5" يوفر وقاية تصل إلى 92% من فيروس كورونا.



يأتي ذلك على الرغم من عدم اليقين المحيط بانتخابات الرئاسة الأمريكية مع إصرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" على عدم الاعتراف بالهزيمة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 3.11 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.17 دولار وأقل سعر عند 3.11 دولار.