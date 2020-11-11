شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات و"الداو جونز" قرب أعلى مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء وسط هدوء في التعاملات نتيجة احتفالات يوم المحاربين القدامى، وارتفع الداو جونز قرب أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق.



ولا تزال الأصداء الإيجابية لإعلان شركة "فايزر" تؤثر في تعاملات الأسواق العالمية، لكن عدم اليقين يظل عند بعض المستثمرين بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية.



كانت شركة "فايزر" قد أعلنت أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية يوفر حماية من فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.



مع ذلك، هناك قلق من عدم انتقال السلطة شكل سلس في الولايات المتحدة نتيجة عدم اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بالهزيمة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 29492 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 11723 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3568 نقطة.