شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يهاجم الدعم الحرج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية قوية الآن ليهاجم مستوى 1860.90 ويحاول كسره، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث يتجه السعر نحو تكبّد مزيد من الخسائر على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات دون المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1794.84 كمحطة سلبية تالية.

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