شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.1795 ويتجه نحو اختبار مستوى 1.1720، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى الأخير سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وتحقيق أهداف سلبية تمتد إلى 1.1540.

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