شكرا لقرائتكم خبر عن "جاكو" تتحول للخسارة وتتكبد 39 ألف ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 38.8 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 1.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى عدم وجود أرباح من بيع موجودات مالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل وكذلك إلى زيادة مخصص الزكاة وتسجيل إنخفاض فيمة الذمم المدينة التجارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى 3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 3.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 10.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.