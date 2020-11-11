شكرا لقرائتكم خبر عن "المملكة القابضة" تتحول للخسارة وتتكبد 193 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة المملكة القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 192.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 86.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 87 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 269 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وكذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى بالإضافة الى انخفاض مكاسب أخرى وعكس انخفاض القيمة في أصول مالية.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 300.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 47.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 1.4 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 401.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسارة بقيمة 1.17 مليار ريال، مقارنة مع أرباح بقيمة 315 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.