شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الفخارية" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 15 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15 مليون ريال، عن النصف الأول من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 15 مليون سهم، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم حتى يوم 30 نوفمبر الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 14 ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15 مليون ريال، عن النصف الثاني من عام 2019، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ويذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.91 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.