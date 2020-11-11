شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثالث على التوالي بفعل تصاعد التوترات السياسية حول انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، بالإضافة إلى تحذير صانعي السياسة النقدية الأمريكية حيال تعافي الاقتصاد إذا تأخرت المساعدات الحكومية.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 93.10 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.70 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.61 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين عند 92.13 نقطة.

وبخلاف عمليات التعافي من المستويات المنخفضة ،ارتفعت العملة الأمريكية بفضل نشاط عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،فى ظل إصرار الرئيس الأمريكي الحالي " دونالد ترامب" على عدم الاعتراف بالهزيمة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحتى الآن لا يزال الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" مصمما على عدم الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية ،مستمرا فى تصعيد وتحويل السباق الانتخابي إلى صراع يحسم عبر المحاكم ، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدي متانة العملية الديمقراطية فى الولايات المتحدة.

رفع الفريق القانوني الخاص بدونالد ترامب العديد من القضايا فى معظم الولايات ذات النتائج المتقاربة ، والمعروفة باسم الولايات المتأرجحة ،والتي حسمت الصراع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي.

تستند تلك القضايا على وقوع العديد من الخلافات خلال عمليات فرز بطاقات الاقتراع ، خاصة تلك المرسلة عبر البريد ،ويطالب الفريق القانوني لترامب بضرورة إعادة الفرز لوجود تلاعب فى الأصوات لصالح جو بايدن.

وفى نفس الإطار أصدر ترامب تعليماته إلى موظفي البيت الأبيض بوقف أي تعاون مع فريق بايدن الخاص بانتقال السلطة ،وقال وزير الخارجية "مايك بومبيو" بأنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لصالح ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

من جهته ،قال الرئيس المنتخب "جو بايدن" إن رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية أمر مخجل ،وأكد على أنه لا يوجد شيء يوقف عملية نقل السلطة.

من ناحية أخرى ،حذر بعض صانعي السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يهدد عملية تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة ،وأنه هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات الحكومية المستهدفة.