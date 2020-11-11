شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 8 أشهر بفضل لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 387.71 نقطة الأعلى منذ 5 آذار/مارس الماضي ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 1% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع المرافق ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5 % ، بفضل نتائج أعمال أفضل من التقديرات لكبري شركات القطاع خلال الربع الثالث من هذا العام.

لا تزال المعنويات القوية تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وقال سابقا الدكتور "أنتوني فوتسي" مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن الحصول على لقاح فعال بنسبة 60% سيكون أمر مناسبا للوقاية من فيروس كوفيد-19.

قال صندوق الثروة السيادي فى روسيا يوم الأربعاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابق مستوي قياسي جديد عند 3,645.99 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.4% ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.