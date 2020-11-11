شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أدنى مستوى فى 6 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب قرابة 0.4% إلى 1,876.93$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,876.93$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,884.45$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,850.44$ للأونصة المسجل فى اليوم السابق.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل النشاط الملحوظ فى عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول انتخابات الرئاسة الأخيرة ، بالإضافة إلى تحذيرات بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

لا يزال الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" مصرا على عدم الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية ،ولجاء إلى المحاكم لإعادة المحاكم لإعادة فرز الأصوات فى بعض الولايات المتقاربة فى النتائج مع الفائز بالانتخابات المرشح الديمقراطي "جو بايدن".

وفى نفس الإطار أصدر ترامب تعليماته إلى موظفي البيت الأبيض بوقف أي تعاون مع فريق بايدن الخاص بانتقال السلطة ،وقال وزير الخارجية "مايك بومبيو" بأنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لصالح ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

من جهته ،قال الرئيس المنتخب "جو بايدن" إن رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية أمر مخجل ،وأكد على أنه لا يوجد شيء يوقف عملية نقل السلطة.

من ناحية أخرى ،حذر بعض صانعي السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يهدد عملية تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة ،وأنه هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات الحكومية المستهدفة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,249.79 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.