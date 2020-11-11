شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبلغ ذروة شهرين بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،ويدعم الأسعار أيضا النتائج الإيجابية للقاح شركة "فايزر" المرشح بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.7% إلى مستوي 42.89$ الأعلى منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 41.77$، وسجل أدنى مستوي عند 41.48$ ، و صعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى مستوي 45.14$ للبرميل الأعلى منذ 2 أيلول/سبتمبر ، من مستوى الافتتاح عند 43.99$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.62$.

عند تسوية الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 4.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تجدد الآمال حول تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 484 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وتأجل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية إلى غدا الخميس ، بسبب عطلة عام اليوم فى الولايات المتحدة.

قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 14% هذا الأسبوع ، بعد ظهور نتائج مبهرة للقاح شركة فايزر المرشح بقوة للوقاية من فيروس كوفيد-19 ،والذي تطوره عملاق صناعة الأدوية الأمريكي بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية.

أظهرت البيانات الأخيرة لتجارب المرحلة الثالثة والنهائية للقاح إنه فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى ،الأمر الذي عزز المعنويات بمعظم الأسواق ،والتي كانت مرتفعة بالفعل بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

قال بنك جي بي مورجان فى مذكرة " إن اللقاح القابل للتطبيق يغير قواعد اللعبة بشكل لا لبس فيه بالنسبة لسوق النفط ،حيث من المتوقع أن يتحسن الطلب على الوقود مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد استخدام اللقاح على نطاق واسع".