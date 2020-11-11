شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام "مستشفى الحبيب" لمؤشر إم إس سي آي القياسي و5 أخرى للشركات الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" عن المراجعة نصف السنوية أمس، والتي شملت انضمام شركة "مستشفى سليمان الحبيب" إلى مؤشر MSCI القياسي العالمي.

وكذلك شهدت المراجعة انضمام 5 شركات سعودية لمؤشر MSCI للشركات الصغيرة، وهي: (اللجين القابضة – أملاك العالمية- حلواني أخوان- السعودية للأسماك- سيسكو).

وأضاف أن سهم سليمان الحبيب، من المتوقع أن يجذب تدفقات قدرها 150 مليون دولار، بحسب مقابلة مع قناة "العربية".

وانضمت 30 شركة من سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي (MSCI) كمرحلة أولى تمثل 50% من السوق، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019.

وهانك توقعات بأن تستقطب المملكة استثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار نتيجة للمرحلة الأولى (من أصل مرحلتين) للانضمام للمؤشر.

وتُعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى مثل فوتسي وستاندرد أند بورز.