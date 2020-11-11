شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 7 شركات كويتية لمؤشر إم إس سي آي القياسي و14 بالشركات الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم إضافتها ستكون بوزن إجمالي يبلغ 0.58%، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

من جانب آخر، كشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كل من البنك الأهلي الكويتي، و"القرين للبتروكيماويات"، و"الامتياز" للاستثمار، وبوبيان للبتروكيماويات.

وتضم تلك القائمة شركات أخرى وهي: الخليج للكابلات، و«هيومن سوف»، بالإضافة إلى بنك وربه، و"الصناعات القابضة"، و"KIB"، و"طيران الجزيرة"، و"الوطنية العقارية"، و"المتكاملة"، و"شمال الزور"، و"كيبكو".

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.