شكرا لقرائتكم خبر عن دور للضيافة تتكبد خسائر بـ 8.4 مليون ريال في الربع الثالث لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة دور للضيافة، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 8.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 6.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض إيرادات فنادق الشركة بمكة المكرمة بسبب توقف موسم العمرة والحج، وانخفاض الطلب على الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد نظراً للإجراءات الاحترازية الوقائية المتَّخَذَة للحد من انتشار فيروس كورونا (Covid-19) وتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها.

وتراجعت المبيعات إلى 99.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 139.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 28.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 941 ألف ريال، مقابل أرباح بلغت 13.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.