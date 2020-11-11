شكرا لقرائتكم خبر عن نادك تتكبد خسائر بـ45 مليون ريال في الربع الثالث لزيادة التكاليف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 44.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 49.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 35.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 67.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 6.60% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة المواد بسبب إلغاء الدعم الحكومي على علف الحيوانات.

وتراجعت المبيعات إلى 587.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 578.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 104.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 52.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغت 149 مليون ريال، مقابل 3.39 مليون ريال، في النصف الأول من 2019، بنمو 4.319%.