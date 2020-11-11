شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للأنابيب تتكبد الخسائر بالربع الثالث لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة العربية للأنابيب، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 20.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مبيعات الشركة بسبب استمرار آثار جائحة كورونا حيث واجهت الشركة صعوبه في تسليم الطلبات للعملاء في وقته، بالإضافة إلى تأثر أكبر مشاريع الشركة في مصنع الجبيل وذلك بسبب تأخر مقاولي الانشاء المعتمدين لدى أرامكو مما أثر على تأخير جداول سحب الأنابيب الجاهزة من شركات التغليف.

وتراجعت المبيعات إلى 162 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 210.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 39.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 35.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.