شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح فتيحي ترتفع 1645% بالربع الثالث وإدارتها تُوصي بتوزيع 20 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لمجموعة فتيحي القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1645% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 38.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 44.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى استلام توزيعات أرباح من استثمارات بمبلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بعدم استلام توزيعات أرباح خلال الربع الثالث من عام 2019م.

كذلك ارتفعت حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 6.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وحققت الشركة أرباح من بيع أسهم شركة زميلة بلغت 31.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020م مقارنة بعدم تحقيق أرباح خلال الربع الثالث من عام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 55.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 18.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 18.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 11 مليون ريال، بواقع 20 هللة للسهم، بنسبة 2%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 19.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.