شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات تتكبد خسائر بـ 22.8 مليون ريال في الربع الثالث لارتفاع حجم المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الكابلات السعودية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 51.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 23.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 42.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 22.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى إنخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات إلى 92.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 81.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 8.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 74.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسائر بلغ 59.8 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 50.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.