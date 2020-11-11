شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يسند استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس الوزراء السعودية خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من القرارات أبرزها إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب السعودية كشفت في سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إجراءات ترسية استيراد كمية 540 ألف طن من الشعير.

وتوزع استيراد تلك الكمية على الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا، بحسب صحيفة عكاظ.

وتمثل تلك الدفعة السادسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020. وبتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو 5 ملايين طن.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة قالت في مطلع يوليو الماضي، إن الشركات المشترية لمطاحن الدقيق منها في إطار عملية الخصخصة ستملك خيار شراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية.

وقالت المؤسسة إنه يمكن لشركات المطاحن مواصلة شراء القمح منها أو الشراء مباشرة من الأسواق العالمية.