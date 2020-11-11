شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يشارك شركات وطنية في الاستحواذ على حصة في "أو بي تي" الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من أبرز الشركات السعودية المساهمة والمستثمرين المؤسسيين على حصة في شركة "أو بي تي" ومقرها هيوستن الأمريكية التي تعد إحدى الشركات المتخصصة في كيماويات خدمات حقول النفط والغاز.

وستقوم شركة "أو بي تي" باستثمار أكثر من 10 مليون ريال لبناء منشأة أبحاث وهندسة وتصنيع الكيماويات المحلية في مدينة الظهران، مختصة بتقديم حلول هندسية جديدة وإتاحة المزيد من فرص العمل والتعزيز للمحتوى المحلي في مجال البحث والتطوير لمنتجات الكيماويات في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" السعودية، أعلنت منذ أيام أنها ستستحوذ على شركة أزر تكنولوجيز، وهي شركة متخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز، ومقرها الظهران.

وتعد الصفقة جزءا من استراتيجية "طاقة" لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستوفر شركة طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط، إحدى الشركات التابعة لشركة "طاقة"، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز، البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة آزر، ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، كما تمكن عملية الاستحواذ الاستراتيجي شركة طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط من التوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية، الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنويا في السعودية.