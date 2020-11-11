شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تكشف عن أسعار الوقود في نوفمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أرامكو السعودية، أسعار البنزين المحدّثة، أنه ابتداءً من اليوم الأربعاء، فستكون أسعار "بنزين91" كما هي عند مستوى 1.44 ريال لكل لتر، بينما سينخفض سعر "بنزين95" ليكون عند مستوى 1.58 ريال لكل لتر بدلا من 1.59 لكل لتر.

وأشارت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن أسعار الديزل والكيروسين استقرت عند مستوى 0.52 و0.70 ريال للتر على الترتيب، وأنها أعلنت عن ثبيت الشركة سعر غاز البترول المسال عند مستوى 0.75 ريال.

وكانت أرامكو قد أكدت في بيان سابق على موقعها الإلكتروني أنه ابتداءً من الشهر الماضي فإن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

ولفتت إلى أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.