شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يؤكد على اختراق مقاومة محورية – تحليل – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كاتربللر (CAT) صعوده في آخر جلساته، ليؤكد السهم بذلك على اختراق مستوى المقاومة المحوري 170.40، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 1.48 نقطة ليستقر على سعر 172.30 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 170.40، ليستهدف مستوى المقاومة 184.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد