شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يسارع بجني أرباحه – تحليل – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.34% بما يعادل -0.48 نقطة، ليستقر على مستوى 142.11 دولار، ولكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أن السهم أكد اختراق مستوى المقاومة 137.21.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 137.21، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 152.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه