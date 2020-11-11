شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فورد (F) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الفرعي 8.48، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.20% بما يعادل 0.18 نقطة ليستقر على سعر 8.38 دولار، بالإضافة إلى ذلك يستفيد من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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