شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، وذلك مع استقرار تداولات لاسهم أعلى مستوى الدعم 8.45، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 13.25 إلى 5.48)، كما يدعمه تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.98% بما يعادل 0.26 نقطة ليستقر على سعر 8.98 دولار.

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.45، ليستهدف مستوى المقاومة 10.27 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد