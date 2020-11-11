شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يحلق عالياً – تحليل – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جنرال موتورز (GM) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 5.44% بما يعادل 2.12 نقطة ليستقر على سعر 41.08 دولار، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة 37.66.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.66، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 43.83.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد