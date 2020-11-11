شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول 0.7300، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.7413 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7210.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد