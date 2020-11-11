شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الارتفاع القوي ليصل إلى حاجز 45.00 دولار، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً ومسيطراً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 46.50 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 42.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد