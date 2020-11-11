شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط اندفاعه الصاعد القوي ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 43.05، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 43.75، مع التذكير بأن الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 41.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.60 والمقاومة 43.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد