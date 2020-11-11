شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً للمتوسط المتحرك 50 ولا يزال دونه، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي هذا الحاجز لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 25.06 وتمتد إلى 26.00 ثم 26.88 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 23.60 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد