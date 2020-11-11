شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح، ولا يزال السعر حول 1880.00، وطالما أن السعر فوق 1860.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1901.80 ثم 1934.86 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق 1885.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد