شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية- تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر الزوج يوم أمس إلا أن ثباته الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 123.90 يؤكد تأثره بسيطرة الميل الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف تسجيل الأهداف ولننتظر انجذابه بذلك نحو 125.40 وصولا نحو 126.75 ليواجه بذلك مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والموضح بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.90 و 125.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد