شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتجاوز الحاجز-تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر الزوج بوصوله نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والذي شكّل مؤخرا الهدف المنتظر باستقراره عند 139.35 لنلاحظ تحقيقه لاختراق هذا الحاجز واستئنافه للهجوم الصاعد محققا بذلك مستوى 140.05. الثبات المتكرر فوق مستوى 139.35 وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي الإضافي, نتوقع استهداف السعر لمستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 141.35 وصولا للمقاومة المحورية المتمركزة حاليا عند 142.40. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.35 و 141.35 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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